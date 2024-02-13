ساديو ماني يدفع ثمن الزواج .. ولويس كاسترو يحدد أجانب النصر ضد الفيحاء

قائمة أجانب نادي النصر في مباراة الفيحاء..

استقر البرتغالي لويس كسترو، المدير الفني لعملاق الرياض النصر، على "أجانب" الفريق الأول لكرة القدم، أمام نادي الفيحاء السعودي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

النصر يحل ضيفًا على الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دري أبطال آسيا، للموسم الرياضي 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، سيعتمد كاسترو على كل من المدافع الإسباني إيمريك لابورت ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وصانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا، والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى جانب الأسترالي القادم مؤخرًا للفريق النصراوي عزيز بيهيتش، أمام الفيحاء.

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الصحيفة كشفت عن أن المدير الفني البرتغالي، يفاضل بين مواطنه صانع الألعاب أوتافيو مونتيرو والجناح السنغالي ساديو ماني؛ لاختيار أحدهما من أجل إكمال قائمة الأجانب، في المباراة.

ومن ناحيته.. أشار الإعلامي الرياضي علي العنزي، إلى عقد لويس كاسترو، اجتماعًا مع ماني، خلال الساعات القليلة الماضية، أخبره فيه بوجود احتمالية كبيرة لعدم الاعتماد عليه في مباراة النصر أمام الفيحاء، في البطولة الآسيوية.

العنزي أوضح في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير"، أن كاسترو أكد للجناح السنغالي، أنه غير جاهز بعد للمشاركة في المباريات؛ بسبب زواجه وعودته مؤخرًا من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأكد الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي، على أن أوتافيو سيكمل أجانب النصر أمام الفيحاء - في الأغلب -؛ على أن يتم الاعتماد على اللاعب السعودي أيمن يحيى في التشكيل الأساسي، بدلًا من ماني.