ماني مُحذرًا مانشستر سيتي: لن نفشل، سنكون أبطال إنجلترا

مهاجم ليفربول يتحدث بثقة كبيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه ساديو ماني مهاجم ليفربول رسالة تحذيرية لمنافسهم على لقب البريميرليج "مانشستر سيتي" قال فيها أنه وزملاءه لن يفشلوا وسيُتوجوا باللقب.

ويتصدر ليفربول البريميرليج بفارق 4 نقاط عن مطارده بعد 22 جولة من البطولة، وقد عاش الفريق موقفًا مشابهًا عام 2014 حين كان قريبًا جدًا من الفوز باللقب الغائب عنه منذ موسم 1989-1990 لكنه تعثر في الأمتار الأخيرة وخسره لصالح تشيلسي.

ماني واثق من عدم تكرار الأمر، إذ قال لصحيفة ذا صن "نحن لسنا مجموعة من الفشلة، سنفوز بالبريميرليج. أنا واثق أننا سنكون أبطال إنجلترا، حين أستيقط، لا أذهب للتدريبات وأنا أفكر بعكس هذا، نحن مصممون على أن نُظهر أننا الفريق الأقوى في إنجلترا".

مانشستر سيتي الأقوى هجومًا في أوروبا هذا الموسم

"ليس من السهل سماع الناس يتهمون الفريق بالفشل، لكن علينا تجاهل هذا والتركيز على ما هو أمامنا. ليفربول كان لديه فرصة الفوز باللقب قبل عدة سنوات ولم يفعل، لكني أفضل التفكير بأن هذا ساعدنا لنصل إلى ما نحن فيه الآن. هذا ليس فريق من الفشلة، أنا واثق من فوزنا بالدوري".

وأتم اللاعب السنغالي تصريحاته بالمقارنة بين فريقه ومانشستر سيتي، قائلًا "السيتي فاز باللقب الموسم الماضي لأنه كان الأفضل، لكن هل هم الأفضل الآن؟ لا أعتقد هذا. نحن نمتلك فريقًا مذهلًا، ومانشستر سيتي ليس أفضل منا".

"أحترم كل شخص يعتقد أنهم أفضل منا لكن هذا ليس صحيحًا وسنثبت ذلك. ليفربول فريق كبير ونريد المنافسة على كل الألقاب".