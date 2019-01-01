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الدوري الإنجليزي الممتاز

ماني: لماذا لا نفوز فيما تبقى من مباريات بالموسم؟

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ساديو ماني يدعو زملاءه في فريق ليفربول لتحقيق الانتصار في كل المواجهات المقبلة والمتبقية للفريق خلال الموسم الجاري بحثًا عن تحقيق البطولات.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب اللاعب السنغالي ساديو ماني عن تفاؤله الكبير بما تبقى من موسم فريقه ليفربول من مباريات وسعادته بما يقدمه الفريق بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن الفريق لديه ثقة كبيرة لكنها لا تصل للغرور.

وقال ماني: "لدينا في الوقت الحالي خبرة كبيرة، وبكل تأكيد لدينا ثقة واضحة في الانتصارات، لكنها ليست ثقة مفرطة، فنحن نعلم ما الذي من الممكن أن يحدث،".

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وأضاف: "نحن لاعبي كرة قدم محترفون، نلعب كل مباراة بمباراتها وهكذا يجب أن نأخذ الأمور حتى نهاية الموسم دون النظر لما هو أبعد".

وأكمل: "الموسم طويل ولدينا العديد من المباريات، وأن نضع على أنفسنا ضغطًا كبيرًا ذلك لن يساعدنا بأي شكل من الأشكال، لكننا سنحاول فقط أن نحقق الفوز في كل مباراة حتى نهاية الموسم لما لا؟".

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وعن فترة الراحة الحالي: "من الجيد بالنسبة لنا أن نحظى ببعض الراحة ونستعيد بعضًا من نجومنا المصابون، لا نزال فريقًا قويًا وعودتهم ستمنحنا المزيد من القوة".

 

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