ساديو ماني حق منّ؟ .. صراع بين جماهير الهلال والأهلي والنصر

أين سنرى ساديو ماني الموسم المقبل؟

يبدو أن هناك صراعًا من نوع خاص بين جماهير الكرة السعودية، على ضم النجم السنغالي ساديو ماني جناح نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتُشير الأخبار إلى أن هناك مفاوضات من العديد من الأندية السعودية، مع ساديو ماني، من أجل التعاقد مع ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بدأت جماهير النصر الصراع منذ يومين، حيث قامت بإطلاق وسم "ساديو ماني من حق النصر" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي. "اقرأ التفاصيل"

ثم قامت جماهير الهلال بإطلاق وسم " #الهلال_احق_في_ماني" خاصة وأن جميع الفرق قامت بتعاقدات مع لاعبين مميزين، ولكن مسؤولي ناديهم لم يتمكنوا من حسم التعاقد مع جناح مميز حتى الآن.

وجاء رد فعل جماهير الأهلي سريعًا للغاية، حيث قامت بإطلاق وسم "ماني_أهلاوي_ياللذيذ"، في إشارة إلى الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا حول اقتراب ناديهم من التعاقد مع النجم السنغالي.