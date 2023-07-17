"ساديو ماني من حق النصر" .. انتفاضة "مُبررة" لإحباط محاولات الأهلي

الصراع على السنغالي على أشده بين النصر والأهلي..

رغم أن الكثيرين توقع أن تكون التحركات في الميركاتو الصيفي الجاري، الخاصة بدوري روشن السعودي، ممنهجة في ظل سيطرة صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من ملكية الرباعي الكبير الاتحاد، النصر، الأهلي والهلال، إلا أن صفقة السنغالي ساديو ماني؛ محترف بايرن ميونخ الألماني، خالفت كل التوقعات.

الصراع قائم حاليًا بين الراقي والعالمي على اللاعب، وقبل يومين أطلق جمهور الأول وسم "تحويل ماني للنصر مرفوض" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لمطالبة المسؤولين بحسم الصفقة للفريق الجداوي.

واليوم، رد النصراويون بانتفاضة عبر الموقع نفسه، لكن تحت وسم "حسم صفقة ماني مطلب نصراوي"، مبررين خلاله أحقية ناديهم بالظفر بالسنغالي.

النصراويون يرون أنه بحكم مشاركة فريقهم في الكثير من البطولات الموسم المقبل فإن الأفضلية له على نظيره الأهلي، إذ أن العالمي سيشارك في دوري أبطال آسيا، البطولة العربية للأندية، كأس السوبر السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري روشن السعودي، بجانب البطولة الدولية الودية في اليابان، أما الراقي فمشاركته لن تتخطى دوري روشن وكأس الملك فقط.

وزعم بعضهم عبر الوسم أن النصر من بدأ المفاوضات مع اللاعب أولًا، رغم أن كافة التقارير تتحدث عن أسبقية الراقي، أما العالمي فقد تفاوض مع النادي الألماني مباشرةً دون اللجوء للسنغالي.

أحدهم كتب عبر الوسم: "النصر أول من فاوضه .. النصر أول من طالب فيه .. الجمهور النصراوي أول من طرح اسمه .. رحيله لنادي آخر غير النصر كارثة ومهزلة"، فيما علق آخر: "النصر أقل نادي تم دعمه هالصيفية حتى بصفقة بروزوفيتش وفوفانا تاخرو وكان م ودهم يدفعون لذلك مطالبنا ك جماهير النصر تعويضنا ب 3 صفقات وأولهم حسم صفقة ساديو ماني"، بينما أضاف ثالث: "لابد من حسم صفقة اللاعب لنادي النصر هو الاحق به وأول من فاوض الاعب التأخير في حسم صفقة ماني وباقي الاعبين الأجانب راح يؤثر بلاشك في مسيرة النادي وتشتت التركيز وتأخير للخطط المدرب التي بيعتمدها لضيق الوقت قبل بدأ المشاركات المحليه والدولية".