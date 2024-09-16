ساديو ماني يفاجئ الجماهير .. ويكشف رأيه في مستوى "الأكل العراقي"!

ليس بالضرورة أن يكون الحديث عن المباراة..

فاجأ الدولي السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق الكرة بنادي النصر، الجماهير بحديثه حول مستوى الأكل العراقي، بعد وصول بعثة الفريق إلى مدينة بغداد، في إطار الاستعداد لبدء رحلته الآسيوية.

وفي غياب كريستيانو رونالدو، الذي تأكدت إصابته بعدوى فيروسية، يحل النصر ضيفًا على الشرطة العراقي، على ملعب المدينة الدولي، في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي المؤتمر الصحفي، قال ساديو ماني إن العراق بلد جميل وعريق، مضيفًا "أحب أن أقول لكم إننا تناولنا الغداء جيدًا، والأكل كان جميلًا"، فيما تحدث عن حسن استقبال مسؤولي العراق لهم بعد وصول البعثة.

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وأعرب ماني عن تمنياته بتحقيق الفوز على الشرطة، من أجل قائد الفريق رونالدو، الذي يغيب للإصابة، ليفند الرسائل التي شككت في غياب كريستيانو متعمدًا عن مواجهة الشرطة، بعد تأكيد الجهات الأمنية، استعدادها الكامل لتأمين بعثة النصر خلال رحلتها في العراق، وأن بغداد مدينة آمنة.

وتشهد صفوف النصر العديد من الغيابات عن مباراة الشرطة، أبرزها كريستيانو رونالدو، إيمريك لابورت، نواف العقيدي، وأيمن يحيى، فيما أشارت تقارير إلى احتمالية رحيل المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو عقب اللقاء، مع التوصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لخلافته في تدريب الفريق خلال المرحلة المُقبلة.