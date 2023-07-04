ساديو ماني وتياجو ألكانتارا .. الأهلي يصدم النصر ويتحصل على رد نجم ليفربول

تطورات ميركاتو النادي الأهلي في الصيف الحالي

صفقة الحارس السنغالي إدوارد ميندي وحدها لا تكفي، هكذا أكد النادي الأهلي السعودي، الذي يعمل حاليًا على ضم مجموعة من النجوم العالميين، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الأهلي تعاقد مع ميندي، من نادي تشيلسي الإنجليزي، كما بات على بُعد ساعات قليلة للغاية، من الإعلان عن صفقة النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول السابق.

وبعيدًا عن ميندي وفيرمينو.. قدّم مسؤولو الراقي، عرضًا إلى النجم الإسباني تياجو ألكانتارا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي؛ وفقًا لآخر التقارير العالمية.

الإعلامي الرياضي دافيد أورنستين أعلن من ناحيته، وعبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رفض ألكانتار، العرض السعودي الذي تحصل عليه خلال الفترة الماضية.

وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي عبر حسابه بـ"تويتر"، عن تقديم الإدارة الأهلاوية، طلبًا إلى الجهة المختصة بالتفاوض مع النجوم العالميين؛ للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، جناح نادي بايرن ميونخ الألماني.

جدير بالذكر أن تقارير عالمية عديدة، ربطت بين ماني ونادي النصر، خلال الأيام الماضية؛ حيث قيل إن العالمي، قدّم عرضًا مغريًا لضم اللاعب، في الصيف الحالي.