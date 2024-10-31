"أول لاعب أجنبي يقوم بهذا الأمر!" .. بادرة رائعة من ساديو ماني على الأراضي السعودية

ساديو ماني معروف بـ"أعماله الخيرية" العديدة..

قام النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بـ"بادرة رائعة" جديدة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك استكمالًا لأعماله الخيرية المعروفة عنه.

ماني لديه العديد من الأعمال الخيرية؛ حيث قام ببناء مستشفى ومدرسة ومحطة وقود ومكتب بريد وملعب، في مسقط رأسه "قرية بامبالي" التابعة لمدينة سيديو السنغالية، كما شارك في تنظيف المساجد والتبرع بالأطعمة والملابس للفقراء.

وفي هذا السياق.. أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساء اليوم الخميس، زيارة النجم السنغالي البالغ من العمر 32 سنة لـ"المركز"؛ حيث التقى بالمشرف العام الدكتور عبدالله الربيعة.

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وكشف المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن ماني أصبح أول لاعب دولي أجنبي، يتطوع مع مركز الملك سلمان للإغاثة، شاكرًا اتحاد الكرة السعودي في نفس الوقت، على دعم مثل هذه المبادرات.

وأكد المركز أن مثل هذه المبادرات والشراكات؛ تترك أثرًا إيجابيًا وملموسًا، وتعزز الوعي لدى الجميع؛ بأهمية المساهمة في العمل الإنساني والإغاثي.

مركز الملك سلمان للإغاثة.. هو مركز سعودي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، في مايو من عام 2015؛ ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين حول العالم.

جدير بالذكر أن ساديو ماني انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.