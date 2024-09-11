كواليس جديدة .. تحريض سنغالي لساديو ماني للرحيل عن النصر

مفاجآت جديدة في ملف ساديو ماني..

على الرغم من إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في المملكة العربية السعودية؛ إلا أن مستقبل النجم السنغالي ساديو ماني، لا يزال يسيل الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام العالمية.

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ماني انضم إلى النصر في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه في موسمه الأول، لتتردد شائعات طوال أيام الميركاتو، بشأن انتقاله إلى فريق الاتحاد السعودي، ثم إلى الدوري التركي وتحديدًا بشكتاش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "فوتوماك" التركية، اليوم الأربعاء، عن تسريع بشكتاش من وتيرة المفاوضات مع النجم السنغالي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

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الصحيفة أشارت إلى أن مسؤولي النادي، سيحاولون إنهاء الاتفاق مع اللاعب وإدارة النصر، خلال الـ48 ساعة القادمة؛ حيث سيتم إغلاق الميركاتو الصيفي في تركيا، يوم 13 سبتمبر الجاري.

وفجّرت الصحيفة مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيدها على أن السنغالي ديمبا با، نجم نادي بشكتاش الأسبق، يعمل حاليًا على إقناع ساديو ماني، بالرحيل عن الفريق النصراوي، والانتقال إلى العملاق التركي.

جدير بالذكر أن ديمبا با الذي اعتزل كرة القدم في عام 2021، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكاش، في موسم 2014-2015، ثم في الفترة من يناير إلى يونيو 2017.