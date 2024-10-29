فيديو | "مستهتر والملايين تملأ حسابه" .. ساديو ماني يشعل غضب جماهير النصر بتصرفه بعد وداع كأس الملك

ماذا فعل ساديو ماني؟!..

أثار السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر السعودي، "الجدل" بين جماهير فريقه؛ وذلك بعد توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

النصر ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة (0-1) أمام التعاون، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة السعودية الرياض.

وظهر ماني وهو "يبتسم"، بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة؛ وذلك على الرغم من أن فريقه خاسر، وودع بطولة مهمة جديدة، في الموسم الرياضي الحالي.

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ووصف قطاع كبير من جماهير النصر، تصرف النجم السنغالي بـ"المستهتر"؛ حيث اعتبروا أن أجانب الفريق الأول لا يهتمون بأي شيء، سوى الحصول على الأموال الضخمة التي يتقاضوها من المملكة العربية السعودية.

بينما هاجم قطاع آخر من الجماهير النصراوية، المسؤولين في النادي؛ معتبرين بأن لاعبين مثل ماني وغيره، لن يجلسوا في الفريق ليومٍ واحد، إذا كان هُناك إدارة قوية، تستطيع اتخاذ القرارات.

وهذه ثاني بطولة يفقدها الفريق النصراوي، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بعد الخسارة (1-4) أمام نادي الهلال، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، قبل شهرين ونصف تقريبًا.