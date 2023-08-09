ساديو ماني الغطاس ينقذ النصر بـ"فيلم هندي ناجح" من إخراج كريستيانو رونالدو

أسلوب جديد قد ينقذ النصر كثيرًا في الموسم الحالي

SHAHID

مثل الأفلام الهندية التي تحتوي على كثير من الأشياء غير الواقعية ولكنها تحقق نجاحات وإيرادات عالية؛ هكذا خرج النصر السعودي، من مواجهة الشرطة العراقي، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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النصر فاز (1-0) على الشرطة؛ ليتأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية؛ حيث سيسعى لتحقيق لقبه الأول عبر التاريخ، في المسابقة، مساء يوم السبت القادم.

وخلال المواجهة.. تفنن نجوم نادي النصر، في إهدار الفرصة تلو الأخرى؛ خاصة عن طريق الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا، والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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أما السنغالي ساديو ماني، المنضم إلى العالمي مؤخرًا، قادمًا من صفوف بايرن ميونخ الألماني، فلم يشكل خطورة على مرمى بطل العراق؛ ولكنه اتبع أسلوبًا أكثر ذكاءً، من زملائه في الفريق الأصفر.

أسلوب ساديو ماني أمام الشرطة العراقي

ماني طوال مجريات المباراة، كان يعتمد على التوغل من الجناح إلى داخل منطقة جزاء الشرطة؛ ثم الاشتراك في التحامات بدنية مع لاعبي الفريق المنافس.

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هذا المشهد ظهر بوضوح في الشوط الأول؛ إلا أن حكم المباراة، كان يأمر باستمرار اللعب، باعتبار أن سقوط ماني داخل منطقة جزاء الشرطة؛ جاء بعد التحام بدني طبيعي.

لم ييأس النجم السنغالي، واستمر في نفس الطريقة في الشوط الثاني؛ حتى نجح في إحدى هذه اللعبات، عندما أجبر الحكم على العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، في الدقيقة 73، ثم احتساب ركلة جزاء للنصر.

هذه الركلة الجزائية، نجح رونالدو في تحويلها بنجاح، داخل الشباك العراقية، معلنًا عن تأهل النصر إلى نهائي البطولة التي تحمل اسمًا غاليًا على نفوس جميع العرب.

الجميع ظن أن ساديو ماني، سيتوقف عن هذا الأسلوب بعد الهدف، لكنه سقط مجددًا داخل منطقة الـ18، دون احتساب أي قرار من الحكم؛ وسط انقسام جماهيري، بين وصفه بـ"الغطاس"، أو أحقيته في الحصول على أكثر من ركلة جزائية بسبب مهاراته الكبيرة ضد مدافعي المنافس.

لكن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها؛ هي أن النصر وجد حلًا جديدًا بهذا الأسلوب، قد يساعده في العديد من المباريات، حال فشل نجوم الفريق الأول، في استغلال الفرص، وتحويلها داخل شباك المنافسين.

SHAHID