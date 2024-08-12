"بينها الحصول على لاعب آخر من النصر" .. الاتحاد يضع 3 شروط للموافقة على ضم ساديو ماني

مستقبل ساديو ماني مع النصر لا يزال "غامضًا"..

وضع نادي الاتحاد السعودي، "3 شروط" أساسية؛ للموافقة على ضم النجم السنغالي ساديو ماني، جناح عملاق الرياض النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

لجنة الاستقطاب السعودية عرضت ماني على الإدارة الاتحادية، خلال الأيام القليلة الماضية؛ بعد رغبة النصر في "التخلص منه"، في صيف العام الحالي، وتمسك المسؤولون عن القطاع الرياضي، بعدم رحيله من البلاد.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي عبر برنامجه "برا 18"، عن أن الاتحاد وافق على ضم ماني؛ إذا تحملت لجنة الاستقطاب ونادي النصر، رواتب اللاعب.

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الحميدي أعلن طلب نادي الاتحاد أيضًا، "التعاقد" مع المدافع الدولي السعودي عبدالإله العمري، من الفريق النصراوي؛ كشرط أساسي للموافقة على ضم ماني.

وأخيرًا.. اشترط نادي الاتحاد، عدم إدخال لجنة الاستقطاب "صفقة" الجناح السنغالي، ضمن الميزانية المخصصة لنادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن النصر تعاقد مع ماني في صيف 2023، قادمًا من صفوف العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ إلا أن اللاعب لم يقدّم المستوى المأمول منه في الموسم الرياضي الماضي؛ ليدخل في خلافات عنيفة مع الجماهير.