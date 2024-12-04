نحو العودة إلى أوروبا .. عملاق إيطاليا يُفاوض ساديو ماني لضمه من النصر!

هل ينتقل ماني إلى إنتر؟

يبدو أن النجم السنغالي ساديو ماني جناح النصر، قد يعود مرة أخرى للعب في أوروبا، وذلك بعدما وجد اهتمامًا من أحد كبار إيطاليا خلال الوقت الحالي.

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ويعد ماني أحد العناصر الأساسية في تشكيل النصر، الذي يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في مبارياته الرسمية.

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وكشفت صحيفة "SPORT" الإسبانية، عن أن نادي إنتر الإيطالي، يهتم بالتعاقد مع ساديو ماني، الذي قضى عام ونصف مع النصر في دوري روشن السعودي.

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وأضافت الصحيفة أن إنتر لا يزال يثق في قدرات ماني، على الرغم من وصوله إلى سن الـ32 عامًا، وسيكون على استعداد لإعادته إلى أوروبا مرة أخرى

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وتألق ماني في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني الذي لم يقدم معه المستوى المنتظر، لينتقل إلى النصر في صيف 2023.