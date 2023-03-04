ساخرًا من البليهي .. "الوحدة استعرض عضلاته أمام الهلال، أين "جايينكم جايينكم""

الهلال تعادل مع الوحدة في آخر جولات الدوري السعودي

سخر الناقد الرياضي بندر الدبيخي من تصريح علي البليهي مدافع الهلال الذي تحدى به جميع أندية دوري روشن السعودي عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

المدافع السعودي كان قد ظهر في مقطع فيديو عقب الفوز الساحق على الدحيل القطري 7-0 وقال "كعبنا عالٍ في آسيا، أنهينا كأس العالم للأندية وأنهينا آسيا، جايينكم جايينكم".

الهلال لعب عقب هذا التصريح مع الوحدة ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي ولم يستطع الحفاظ على تقدمه 3 مرات أمام الوحدة في مكة المكرمة وخسر في النهاية نقطتين بتعادله 3-3.

الدبيخي وصف هذا التعادل بغير الطبيعي، مشيرًا إلى أن الهلال يجب أن يكون أفضل أندية الدوري السعودي.

وأضاف "مع احترامي للوحدة لكن تعادل الهلال معه ليس طبيعيًا أبدًا، الهلال المرشح والمدعوم وصاحب المشاركات القوية خارجيًا يجب أن يكون أقوى الفرق محليًا، رأينا لاعب الهلال يقول "جايينكم جايينكم" لكننا لم نر هذا على أرض الملعب، بل الوحدة من استعرض عضلاته أمام الهلال".

يُشار إلى أن الهلال يتواجد رابعًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، فيما يتصدر النصر بـ46 نقطة ويليه الاتحاد بـ44 والثنائي لعب 19 مباراة.