"ساخرًا من صفقته التبادلية مع الاتحاد" .. الشباب يعلن ضم إيفان راكيتيتش رسميًا

الصفقة الأضخم في الميركاتو الشتوي السعودي..

SHAHID

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، التعاقد بشكل رسمي، مع النجم الكرواتي الكبير إيفان راكيتيتش، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشباب عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مع توديعه واحدًا من أبرز نجومه؛ وهو الأرجنتيني إيفر بانيجا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

لكن.. الشباب عوض بانيجا، بأفضل شكلٍ ممكن؛ وذلك بتعاقده مع متوسط الميدان راكيتيتش رسميًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، وفي عقد لمدة موسم ونصف، حتى يونيو 2025.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ونشر الليث الشبابي، مقطع فيديو رائع عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يكشف فيه عن الصفقة؛ ساخرًا خلاله من بعض الشائعات التي ارتبطت بالنادي، خلال الشتاء الحالي.

ومن أبرز الشائعات التي سخر منها الشباب، في فيديو صفقة النجم الكرواتي؛ هي التعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان النصر المنتقل مؤخرًا إلى الاتفاق السعودي، وكذلك الحصول على ثلاثي الاتحاد "البرازيلي رومارينيو، والبرتغالي جواو فيليبي (جوتا)، والمغربي عبد الرزاق حمد الله"، مقابل التنازل عن جناحه البلجيكي يانيك كاراسيكو.

إيفان راكيتيتش البالغ من العمر 35 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي بازل السويسري - حيث بلد ولادته -، قبل الانتقال إلى شالكه الألماني ثم إشبيلية، والذي رحل منه إلى العملاق الإسباني برشلونة.

مثّل راكيتيتش، نادي برشلونة في الفترة من 2014 إلى 2020، حقق خلالها العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا سنة 2015، قبل العودة إلى إشبيلية من جديد.

SHAHID