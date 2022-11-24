ساخرون من تسريحة مورينيو: أراد تقليد رونالدو وجلبه إلى روما!

البعض اعتبرها خطوة تشير إلى قدوم رونالدو إلى روما

الأنظار كلها متوجهة نحو كأس العالم؟ جوزيه مورينيو كعادته قرر جذب الانتباه تجاهه مهما كانت الظروف، وهذه المرة مع تسريحته الجديدة التي لا تناسب عمره.

المدرب البرتغالي ظهر للمرة الأولى بهذه القصة، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة روما الودية أمام فريق ناجويا الياباني، وتحدث عن فوز اليابان ضد ألمانيا في المونديال.

مورينيو أكد أنه لم يتفاجأ من الصورة التي لعبت بها اليابان، لأنه سبق أن عمل مع العديد من اللاعبين الآسيويين ويؤمن بتمتعهم بعقلية قوية، على عكس خصومهم الأوروبيين الذين يتسم بعضهم بالغرور الهائل على حد قوله.

ولكن حديث مدرب روما كان آخر ما يهم الجمهور، لأن أغلبهم تعجبوا من قصة شعره التي تشبه إلى حد كبير تسريحة كريستيانو رونالدو ببداية فترته مع ريال مدريد في 2009.

البعض قال إن مورينيو يبدو وكأنه رونالدو في منتصف عمره، بينما سخر البعض الآخر، واتجه بعض المشجعين بأن البرتغالي قام بهذه الخطوة الغريبة تمهيدًا للتعاقد مع رونالدو وجلبه إلى روما كلاعب حر.

جدير بالذكر أن رونالدو قام مؤخرًا بفسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، وارتبط بالانتقال للعديد من الأندية مثل النصر السعودي ونيوكاسل يونايتد وإنتر ميامي الأمريكي.