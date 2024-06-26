ساحات المحاكم الفرنسية تستعد.. تحذير نهائي من مبابي لباريس سان جيرمان!

هل تصل العلاقة بين الطرفين لهذا المنعرج الخطير؟

لن يربط نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، وناديه السابق بباريس سان جيرمان أي علاقة تعاقدية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد أن تم انتقاله رسميًا إلى القلعة الملكية.

لكن العلاقة لا يبدو أنها ستسير بهدوء فيما بعد، يبدو أن نزاع مبابي مع باريس سان جيرمان قد ينتهي به الأمر في ساحات المحاكم.

وذكرت شبكة ESPN أن محامي مبابي أرسلوا تحذيرًا نهائيًا إلى باريس سان جيرمان بشأن المستحقات غير المدفوعة في الفترة بين أبريل ومايو ويونيو لعام 2024، هذا بالإضافة إلى مكافأة توقيع عقد اعتبارًا من فبراير يبلغ مجموعها حوالي 100 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويدعي باريس سان جيرمان أن مبابي وافق على التنازل عن بعض هذه الأموال، لكن فريق مبابي القانوني يجادل بأنه لا توجد نسخة قانونية أو مكتوبة من هذه الاتفاقية.

سيتعين على أبطال فرنسا الاعتماد على اتفاق شفهي مزعوم قاله مبابي، دعوى قضائية بين الطرفين قد تطيل مرارة رحيله إلى ريال مدريد والتي يبدو أن الباريسيين لم يتخطوها بعد.