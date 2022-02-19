ساجرادا ضد الزمالك: مباشر لحظة بلحظة

ساجرادا × الزمالك

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20' خطأ للزمالك بعد عرقلة رزاق سيسيه

14' سيطرة واستحواذ من فريق ساجرادا

9' حمزة المثلوثي يسقط متألمًا للإصابة بعد تدخل قوي من لاعب ساجرادا.. خطأ للزمالك

تعطل اللعب لإصابة لاعب من ساجرادا بعد التحام مع إمام عاشور

7' فرررصة للزمالك، مرتدة، الكرة من الجزيري في المساحة إلى أوباما، تمريرة إلى سيسيه الذي يسدد ولكن كرته تمر بعيدة عن المرمى

4' أووووه خطيررة لفريق ساجرادا، ضربة حرة غير مباشرة للفريق الأنجولي، دفاع الزمالك يشتت الكرة بإتجاه مرماه ولكنها تعلو العارضة، وتخرج لركنية

2' خطأ للزمالك من خارج منطقة الجزاء بعد عرقلة سيف الدين الجزيري

صافرة البداية

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب كارتيرون بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

محمد عبد الغني - إمام عاشور

رزاق سيسيه - يوسف أوباما - شيكابالا

سيف الدين الجزيري

يسعى الزمالك لتعويض التعثر في الجولة الماضية عندما تعادل مع بترو أتلتيكو على ملعبه بهدفين لكل فريق، في المقابل سيحاول ساجرادا الخروج بنتيجة إيجابية بعض الخسارة في المباراة الأولى أمام الوداد بثلاثة أهداف نظيفة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ستاد 11 نوفمبر.