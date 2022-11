سابقة فريدة .. موسم الرياض يجلب كأس العالم إلى السعودية

أعلن فيفا رسمياً عن إنشاء منطقة مشجعين في المملكة العربية السعودية أثناء كأس العالم بقطر 2022، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم بياناً أوضح فيه أن مجمع فيصل بن فهد سيكون مسرحاً لمنطقة المشجعين "كوكا كولا" الرسمية لعرض فعاليات المونديال بسعة تصل إلى 5000 مشجع ومشجعة.

The Coca-Cola FIFA Fan Festival is coming to Riyadh! 🇸🇦



Here's how you can attend ⬇️