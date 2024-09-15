سابقة جديدة من نوعها.. تصرف غريب من حكم مباراة سوسييداد وريال مدريد تجاه حاملي الكرات!

سابقة جديدة من نوعها في الدوري الإسباني...

لم تكن مباراة ريال مدريد، وريال سوسييداد، مثيرة فقط للجدل فقط بسبب ركلة الجزاء الثانية، التي احتسبها الحكم خوان مونويرا، لصالح الميرينجي، ولكن شهدت اللحظات الأخيرة سابقة جديدة من نوعها في الدوري الإسباني.

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وتمكن ريال مدريد، من تحقيق فوزًا هامًا، مساء أمس السبت على ريال سوسييداد، بهدفين دون رد، سجلهما فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي، من ركلتي جزاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

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وفي الدقائق الأخيرة من المباراة احتسب الحكم تسلل على ريال مدريد، وسرعان من ألقى أحد حاملي الكرات، كرة جديدة إلى أرضية الملعب لاستئناف اللعب سريعًا، دون ملاحظة أن الكرة الأصلية كانت داخل الملعب.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تقرير المباراة ذكر فيه الحكم ما حدث وكتب: "في الدقيقة 88 من المباراة، تم ابعاد حاملي الكرات من محيط الملعب للاستخدام غير المناسب للكرات"، مما يشير إلى احتمالية وجود عواقب على أصحاب الأرض.

وأشار التقرير إلى أن لجنة الانضباط بالدوري الإسباني، ستنظر في تقرير المباراة وحينها ستقرر إذا كانت ستعاقب سوسييداد، أم لا وفقًا للوائح الليجا.