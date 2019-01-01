ساؤول: كوستا سيكون أهم صفقات الصيف

لاعب الوسط يكيل المديح لزميله المهاجم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ساؤول نيجيز لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني أن زميله المهاجم دييجو كوستا سيكون بمثابة أهم صفقة هذا الصيف إن واصل اللعب دون التعرض للإصابات.

وقال ساؤول لصحيفة ماركا:"دييجو كوستا ليس بحاجة لإثبات شيء لأي أحد".

وأضاف:"العام الماضي تعرض للكثير من الإصابات، يمكنه أن يكون أفضل صفقات هذا الصيف".

وأوضح:"لديه الكثير من التأثير علينا بسبب شخصيته وإيجابيته المُعدية".

وتابع:"ضد ريال مدريد كل شيء سار بشكل جيد، ولكنها مباراة واحدة في الموسم التحضيري ويجب علينا مواصلة الطريق".

يذكر أن كوستا الذي عاد للأاتتلي في يناير 2018، قد سجل 4 أهداف في شباك ريال مدريد، في المباراة التي انتهت بفوز الأتلتي 7-3.