ساؤول عن انتقاله في الرمق الأخير: "كنت مثل دي خيا"

ساؤول يكشف عن تفاصيل انتقاله إلى تشيلسي

استكمل تشيلسي إجراءات التعاقد مع لاعب وسط أتلتيكو مدريد، الإسباني ساؤول نيجيز، على سبيل الإعارة في اللحظات الأخيرة من نهاية سوق الانتقالات.

وثارت شكوك حول انتقال اللاعب قبل أن يعلن الناديان في الرمق الأخير وقبل الموعد النهائي، عن اتمام التعاقد بين الفريقين.

ما هي تفاصيل ليلة أمس؟

بعد دقائق من اعلان رحيل ساؤول من أتليتكو مدريد وانضمامه إلى تشيلسي، شارك الإسباني على موقع "Twitch" تفاصيل اللحظات الأخيرة، التي جعلته يتذكر فشل انتقال ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد بسبب تعطل جهاز الفاكس في عام 2015.

وأوضح: "انتهينا من مراجعة العقود في الساعة 11:57 مساءً .. كنت مثل دي خيا".

وأضاف: "قلت لنفسي هذا لن يأتي وهذا كل شيء، لقد كانت ليلة طويلة، كانت زوجتي متوترة للغاية".

وتابع: "لقد مررنا ببعض الأيام المعقدة، ترك أتليتكو وعيش تجربة جديدة قرار ليس سهلاً".

لماذا غادر ساؤول أتليتكو مدريد؟

تطرق الإسباني للحديث عن الأمر الذي جعله يترك النادي الذي لعب منذ أن كان في عمر الـ 13 عامًا وقال: "طلبت من سيميوني وميجيل أنخل أن ألعب في مركزي، لكن رفضوا ومن هنا قررت الانتقال".

وواصل: " كان أصعب قرار في حياتي وقد نصحني به كثير من الناس".

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