ساؤول: سنواجه ريال مدريد في لحظة رائعة

التفاؤل يُسيطر على نجم أتلتيكو مدريد قبل نهائي السوبر الإسباني

بدا نجم أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز متفائلاً أكثر من أي وقت مضى، قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية، المقرر لها مساء الأحد على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.

وقال الدولي الإسباني في حديثه مع الصحفيين "تأتي هذه الكأس في لحظة رائعة، حيث يسير فريقنا بنسق تصاعدي مهمًا للغاية، وأعتقد أننا أمضينا شهرًا جيدًا ونتطلع للمزيد ولدينا رغبة في إسعاد جماهيرنا".

وأضاف "نتلقى الدعم الكامل من جماهيرنا، لكن الأمر تطلب الكثير من أجل الوصول للنهائي، وكانت مباراة الدور نصف النهائي (ضد برشلونة) صعبة للغاية، لكنها تركت لنا أشياء جيدة، من شأنها أن تعزز ثقتنا بأنفسنا في النهائي".

وفي رده على سؤال حول فرص الأتلتي في تحقيق الفوز، فأجاب "لمَ لا؟ نحن أتلتيكو مدريد ونتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي، نريد حقًا الفوز بهذا اللقب".

وعن تخيله لمباراة الغد، قال "الحيازة ليست كل شيء في المباريات، أعتقد أنها ستكون أشبه بالمعركة الجميلة في وسط الملعب، إنهم يتطورون في الوسط، وستكون معركة الوسط حاسمة، ومن سيفوز بها سيكون الأوفر حظًا".

وعن نصيحته للشباب البرتغالي جواو فيلكس قبل مشاركته في أول نهائي مع الهنود الحمر قال "هو لا يحتاج نصيحة، إنه يقوم بعمله على أكمل وجه، وسيكون له دور مهم في المباراة، لكن المهم الفريق، إنها مباراة نهائي ونعلم جميعًا ما يتعين علينا القيام به".

وعاد للحديث عن مزايا الفوز الثمين على برشلونة "انتصار يمنحنا الكثير من القوة، ربما لم نهدد الخصم في الشوط الأول، لكن فريقينا يعرف كيف يكون قويًا حتى اللحظة الأخيرة، ووجود أفضل حارس مرمى في العالم في فريقنا يجعلنا أكثر هدوءًا".

وفيما يخص استعدادات الفريق للنهائي مع سيميوني، قال "إنه يعرف مدى صعوبة المباريات النهائية، في كثير من الأحيان لا تشعر بهذا الشيء المميز عندما تتأهل لمباراة نهائية، وذلك بسبب الجوع والحماس للفوز، حيث ينتقل إليك هذا الشعور كل يوم، وهذا يضاعف صعوبة النهائي، والوصول إلى النهائي يعني أن الفريق على ما يرام".

وختم بالحديث عن شغف الديربي "سأكذب إذا قلت أنني لست متحمسًا، سنواجه المنافس الأبدي ويكون أكثر من ذلك عندما تواجهه في مباراة فاصلة على لقب".

وكانت أتلتيكو مدريد قد هزم برشلونة بنتيجة 3-2، بينما تمكن الريال من إقصاء فالنسيا بثلاثية مقابل هدف على نفس الملعب الذي سيستضيف النهائي.