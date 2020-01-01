ساؤول: أتلتيكو مدريد يستطيع أن يؤذي "حيوانات" كلوب

الأرقام والإحصائيات سوف تنتهي أمامنا..

يؤمن ساؤول، لاعب أتلتيكو مدريد ، أن فريقه بمقدوره أن يتخطى عقبة ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مؤكدًا أن الإحصائيات والأرقام الإيجابية للريدز لن تُعطل الروخيبلانكوس عن هدفهم.

كتيبة يورجن كلوب ستلتقي مع كتيبة دييجو سيميوني في ملعب واندا ميتروبوليتانو مساء الثلاثاء في مباراة الذهاب، ويؤكد ساؤول أنه لا يخشى مواجهة ليفربول.

ليفربول هو حامل لقب دوري الأبطال في النسخة الماضية من قلب معقل الأتليتي بعد الفوز على توتنهام في النهائي، مع عدم هزيمته هذا الموسم محليًا حتى الآن وتصدره لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز .

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هذه الأرقام لا تُقلق ساؤول، والذي قال في تصريحات للصحافة "أرقام ليفربول؟ يمكننا أن نحطمها. لا توجد ذاكرة في عالم كرة القدم، ما فعلته بالأمس ليس مفيدًا الآن.".

كما أضاف "ظهرنا بصورة جيدة قبل عطلة أعياد الميلاد ثم ابتعدنا وكان الأمر صعبًا، أراد الناس أن يقتلونا، هل أظن أن ذلك غير عادل؟ بصراحة نعم، ولكنها كرة القدم.".

"الجمهور يُصفر على سيميوني ولاعبين مهمين، بمجرد أن نفوز مباراتين أو ثلاث سوف يتناسون مرحلة السقوط ويعودون للدعم الإيجابي من جديد."

"نحن نعرف كيف يمكننا أن نؤذي ليفربول، ندرك نقاط قوتهم وضعفهم، ونتنافس دومًا مع الفرق الكبيرة. ينبغي علينا الاستفادة من المباراة التي على أرضنا، فالأجواء هنا لا توصف."

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الدولي الإسباني نعى منتصف ميدان ليفربول بالحيوانات التي لا تتوقف عن الركض، حيث قال "لديهم كلاب صيد في الوسط، لا يتوقفون عن الضغط والجري.".

"لا يقتصر الأمر على الركض فقط، بل إنهم يقومون بأشياء غير طبيعية قد يبدو أنها مضطربة ولكنها مرتبة بحنكة، فأحدهم يخرج ويقول لماذا هذا هنا؟ وتجد فورًا أحدًا في محله."

"إنهم يضغطوا مثل الحيوانات لأنهم يدركون أن حتى لو قطعت الكرة وتحولت ضدهم فسيكون هناك سبعة يقاتلون ويضغطون بقوة لاستخلاصها مجددًا."

واستمر ساؤول في ثنائه بقوله "ليفربول فريق كامل للغاية، إنه فريق رائع ولكنه يجد صعوبة بالغة عندما يتسم دفاعك بالعمق.".

وأتم "لقد ربحوا الكثير من المباريات التي كانوا على وشك التعادل أو الهزيمة فيها، وهو ما يخبرك جيدًا عن ما لديهم من إمكانيات. هذا ليس حظًا، إنه عمل وتضحية وعدم التخلي عن كرة واحدة قد تؤدي للخسارة.".

يذكر أن أتلتيكو مدريد يُعاني على الصعيد المحلي هذا الموسم، فبعد خسارته لكأس السوبر الإسبانية، تراجع مستوى الفريق على صعيد الدوري الإسباني ليحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة عن المقدمة.