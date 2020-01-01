ما هي عاصمة ألمانيا؟ وما الفرق التي تمثلها في الدوري الألماني؟

الدوري الألماني هو أحد أفضل 5 دوريات في أوروبا وقدم فرق كبيرة على غرار بايرن ميونخ لكن ما هي عاصمة ألمانيا؟ وما هي الأندية التي تمثلها في البوندسليجا؟

قد تكون الدولة الألمانية إحدى الدول الحديثة نسبيًا في قارة أوروبا والعالم، حيث تأسست الإمبراطورية الأولى التي رسمت حدودها ووحدت حكم الألمان في 1871.

ولدت ألمانيا كبيرة وقوية في جميع المجالات وكتبت اسم كبير لها في التاريخ، فبعد التأسيس بما يقرب من 50 عامًا فقط، خاضت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ضد قوى سبقتها بسنواتٍ مديدة على فرنسا وبريطانيا.

بعد انقضاء الحرب، تفرغت الدولة الألمانية لصناعة الآلات التي اشتهرت بها في جميع بقاع العالم، والتي أهلت هتلر لحكم معظم أقطار أوروبا الغربية خلال الحرب، لكن هذه المرة كان التفوق سلميًا.

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لم يختلف الأمر بالنسبة لكرة القدم والرياضة بشكلٍ عام، فالاتحاد الألماني من أقدم الاتحادات، فقد تأسس في عام 1875 أي بعد قيام الامبراطورية الأولى بأربعة سنواتٍ فقط.

تأسس منتخب ألمانيا في 1898، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتقسيم البلاد إلى شرقية وغربية حمل الثاني على عاتقه صنع قوة كروية تسير على خطى قوة الصناعة الألمانية، وهو ما استمر بعد توحيد الألمانيتين بعد ذلك.

فاز المنتخب الألماني بكأس العالم 4 مراتٍ أعوام (1954، 1974، 1990، 2014)، وفاز بكأس القارات مرة واحدة في 2017، كما فاز باليورو 3 مراتٍ أعوام (1972، 1980، 1996)، وهو البطل التاريخي لكأس أمم أوروبا بالتساوي مع إسبانيا.

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ما هي عاصمة ألمانيا؟

عاصمة ألمانيا هي برلين، وهي مدينة تمتلك تاريخ طويل في كرة القدم وجميع الرياضيات.

ساهمت المدينة بـ 24 من أصل 86 من مؤسسي الاتحاد الألماني لكرة القدم، كما يقام نهائي كأس الاتحاد الألماني كل عام في الملعب الأوليمبي منذ عام 1985.

استضاف الملعب العديد من البطولات ونهائيات المسابقات على غرار دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1936، وعدد من مباريات كأس العالم 1974 الذي أقيم في ألمانيا الغربية، كما أقيمت عليه المباراة النهائية لكأس العالم 2006 الذي فازت به إيطاليا، كذلك نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 الذي فاز بع برشلونة.

ما هي أندية العاصمة في الدوري الألماني؟

العاصمة الألمانية برلين ممثلة هذا الموسم بفريقين، هما هيرتا برلين الذي يحتل حتى الآن المركز 13 حتى الآن وقبل العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، ويونيون برلين الذي يحتل المركز 11، والصاعد حديثًا.

إذا قارنا الفريقين بكبار الدوري الألماني مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند سنجد أن تاريخهما أصغر نسبيًا، خاصةً بعد دخول كرة القدم عصر الاقتصاد واعتمادها أكثر على الأموال، ففرق العاصمة عادةً ما تكون قوتها المالية ضعيفة مقارنةً بفريق مثل البايرن المتواجد في مدينة صناعية مثل ميونخ.

على المستوى المحلي فاز هيرتا برلين بالدوري الألماني مرتين فقط، وفاز بدوري الدرجة الثانية 3 مرات، وكما حمل كأس الدوري التي ألغيت مرتين، فيما لم يفز من قبل بكأس ألمانيا أو أي بطولة قارية، وأفضل نتائجه في دوري أبطال أوروبا كانت الوصول لنصف النهائي 1978-79.