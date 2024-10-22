"لا أهتم بمن يرسل لي النقانق!" .. حقيقة تولي زين الدين زيدان تدريب منتخب السعودية

منتخب السعودية يُعاني مع مانشيني..

استيقظ الشارع الرياضي السعودي، منذ أيام قليلة، على خبرٍ مفاجئ؛ يفيد بإمكانية تولي الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني.

مانشيني بات على أعتاب "الإقالة" من القيادة الفنية لمنتخب السعودية، بعد تراجع النتائج مؤخرًا، واحتلال المركز الثالث في مجموعته، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونفى النجم الفرنسي المعتزل كريستوف دوجاري، زميل وصديق زيدان المقرب، تدريب الأخير منتخب السعودية أو أيًا من أندية المملكة؛ قائلًا: "لن يذهب أبدًا.. إذا كان يريد الانتقال إلى هناك؛ لفعل ذلك منذ وقتٍ طويل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واعترف دوجاري في تصريحات لـ"RMC"، بأن زين الدين زيدان عرض نفسه على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، منذ فترة طويلة، من أجل قيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ لكن الرد كان: "شكرًا.. هذا الأمر غير ممكن".

وكشف النجم الفرنسي السابق عن "رفض" زيدان، العديد من العروض التي قدمت إليه خلال الفترة الماضية؛ معلقًا على ذلك بالقول: "إنه رمز وأسطورة.. من حقه أن يفعل ما يريد وأن يختار وجهته المحددة، دون تدخل أي شخص".

وأضاف كريستوف دوجاري: "زيدان ليس هُنا من أجل إرضاء الناس!"، موضحًا أنه سأل الأسطورة الفرنسية عن سر عدم رده على الشائعات التي تربط اسمه بكثير من المنتخبات والأندية؛ ليرد عليه الأخير قائلًا: "لن أضع تقويمي بناءً على الأشخاص الذين يرسلون النقانق".

واختتم دوجاري تصريحاته، بالتأكيد على أن "زيزو" ليس هُنا للرد على الأشياء التي تقال في الصحافة؛ بل هو يعيش حياته بشكل طبيعي، ويفعل ما يريده فقط.

جدير بالذكر أن زين الدين زيدان الذي يبلغ من العمر 52 سنة، لم يتول تدريب أي فريق منذ الرحيل عن العملاق الإسباني ريال مدريد - الذي توج معه بـ3 ألقاب دوري أبطال أوروبا -، في صيف عام 2021.