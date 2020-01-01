زينتشينكو يتبرأ من هجوم زوجته على جوارديولا

نجم مانشستر سيتي يدافع عن جوارديولا ويتبرأ من هجوم زوجته

تنصل نجم مانشستر سيتي أوليكساندر زينتشينكو من التعليقات التي أدلت بها زوجته هجومًا على المدير الفني للفريق بيب جوارديولا مؤخرًا.

وكانت زوجة النجم الشاب قد تحدثت بشكل حاد عن تكتيك المدير الفني لمانشستر سيتي والذي اعتبرته سببًا في خسارة الفريق أمام أولمبيك ليون وتوديع دوري أبطال أوروبا.

ولكن حول ذلك، فإن أوليكساندر زينتشينكو قد صحح المفاهيم حتى لا تنشأ أي معتقدات خاطئة بينه وبين مدربه الذي قدمه للعالم في السنوات الأخيرة.

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وقال زينتشينكو في بيان كتبه عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إنه لم يقل أي شيء بخصوص التكتيك الذي يلعب به الفريق وما حدث أمام ليون.

وأضاف: "كنت أوضح أننا كلاعبين يجب أن يكون لدينا خبرة للتكيف مع التكتيكات المختلفة التي نلعب بها في المنافسات المختلفة، هذا لا يعني أن المدرب كان مخطئًا في شيء"

وتابع: "بالنسبة لزوجتي هي مشجعة للفريق وكانت تسافر معنا لتحضر جميع المباريات، ذلك بالطبع قبل أن تكون صحيفة، هي تريد الأفضل للفريق دائمًا"

وأردف: "أنا أكتب هذه الرسالة وأنا في حفل زفافي، وبدلًا من أن أستمتع بهذه اللحظات الخاصة أصبحت مطالبًا بتوضيح مثل هذه الأمور"

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يذكر أن مانشستر سيتي قد ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد نادي أولمبيك ليون الفرنسي بعد خسارته أمامه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.