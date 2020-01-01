زيزو: نستحق السوبر المصري لما قدمناه خلال الفترة الماضية

الزمالك توج بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي

تحدث أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، عن التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الزمالك توج باللقب الرابع في تاريخه بالسوبر المصري، حيث كتبت له ركلات الترجيح اللقب بنتيجة 4 – 3 بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحمد زيزو أكد أن التتويج باللقب بسبب المجهود الذي بذله اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، خاصًة بالتتويج بالسوبر الإفريقي الأسبوع الماضي على الترجي التونسي.

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وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله التتويج ببطولتين في أسبوع واحد فقط إنجاز كبير، وهذا مجهود اللاعبين خلال الفترة الأخيرة".

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وأضاف عن أداءه مع الأبيض: "ليس من المهم أن أتواجد في الملعب، الأهم هو التتويج بالبطولات للفريق خاصًة في الفترة الحالية".

الزمالك توج ببطولة السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، سنوات 2001 – 2002 – 2017 – 2020.