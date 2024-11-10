خاص | والد زيزو يكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك لدوري روشن السعودي

اللاعب ارتبط بالانتقال لأحد أندية دوري روشن

لم تتوقف أبدًا الإشاعات التي تربط أحمد سيد زيزو نجم الزمالك بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، وقد كشف والده عن حقيقة تلك الإشاعات في تصريحات خاصة لموقع كووورة.

الجناح الدولي المصري مرتبط مع ناديه بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي نادٍ جديد دون العودة إلى ناديه المصري بدءًا من يناير القادم.

مصطفى والد زيزو قال لموقع كووورة "الأولوية لزيزو هي تجديد تعاقده مع نادي الزمالك، وهو لاعب محترف يلتزم بتعاقده".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف حول الحديث عن مفاوضات مع نادي الأخدود "الأخدود لم يتواصل مع زيزو أو معي مثلما تذكر بعض المواقع. ننتظر عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع مسؤولي الزمالك لحسم تجديد التعاقد وإنهاء الأمور بشكل رسمي".

يُشار إلى أن زيزو ارتبط بقوة خلال الصيف الماضي بالانتقال إلى نادي الشباب لكن الصفقة لم تتم لرفض الزمالك التخلي عنه.