زيدان يُنافس 4 مرشحين للدور الأهم في أولمبياد باريس 2024

24 ساعة متبقية فقط على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسية

لم يتبق سوى 24 ساعة على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، باريس 2024، ومازالت هوية الشخص الذي سيقوم بالدور الأهم في حفل الافتتاح وهو إشعال المرجل الأولمبي مجهولًا.

وكالة رويترز للأنباء كشفت عن 5 مرشحين لإشعال المرجل الأولمبي، حيث تُعد هوية صاحب هذا الشرف سرية للغاية ولا يعرفها سوى أقل من 10 أشخاص في العالم.

رويترز أوضحت أن زين الدين زيدان بطل العالم مع منتخب فرنسا عام 1998 أحد المرشحين الخمسة لهذا الدور، ويُنافسه الممثل صاحب الأصول الإفريقية، عمر سي، بطل مسلسل "لوبين" الشهير على شبكة نتفلكس.

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ماري خوسيه بيريك، أفضل لاعب أولمبي فرنسي في التاريخ، صاحب الـ3 ميداليات ذهبية في ألعاب القوى هو المرشح الثالث لإشعال المرجل الأولمبي، فيما الرابع هو رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، الذي قضى ما يقرب من 400 يومًا في الفضاء.

المرشح الخامس والأخير لم يُحدد بعينه، بل سيتم اختيار أحد الناجين من هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس، وقد دعمت آن هيدالجو رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية ذلك الخيار.