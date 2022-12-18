زيدان يوجه رسالة خاصة إلى فرنسا قبل نهائي المونديال

زيدان يطلب النجمة الثالثة.

دعم زين الدين زيدان نجم الكرة الفرنسية، منتخب بلاده قبل ساعات من انطلاق نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب فرنسا يواجه الأرجنتين بعد ساعتين من الآن على استاد لوسيل في نهائي مونديال 2022، بحثًا عن النجمة الثالثة في تاريخه والتتويج الثاني على التوالي.

وكتب زيدان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "حان الوقت، اللعب في نهائي كأس العالم هو حلم الطفولة، دعونا نحصل على تلك النجمة الثالثة!".

وأتم: "هيا أيها الزرق".

يذكر أن زيدان الذي يرتبط اسمه بتدريب الديوك الفرنسية، تُوج باللقب نسخة 1998 لأول مرة في تاريخ البلاد، بينما حل وصيفًا في 2006 بالهزيمة أمام إيطاليا بركلات الترجيح.