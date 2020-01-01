زيدان يواجه أزمة في حراسة المرمى بعد إصابة كورتوا

وغياب لونين كذلك ..

أفادت أنباء بتعرض تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، للإصابة في معسكر المنتخب البلجيكي، مما يضع زين الدين زيدان في أزمة كبرى بمركز حراسة المرمى.

وكان كورتوا أحد أبرز لاعبي النادي الملكي في الأسابيع الأولى من الموسم الجاري بفضل تصدياته المميزة التي أنقذته بعدة مناسبات.

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وقالت "آس" إن الحارس سيغيب عن لقاء بلجيكيا المقبل الودي وغادر المعسكر الخاص بالمنتخب بعد معاناته من آلام على مستوى عضلات البطن.

وفضل روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، بالتنسيق مع النادي الملكي السماح للاعب بالمغادرة والعودة لمدريد للحفاظ على سلامته وعدم المغامرة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الإصابة لا تبدو خطيرة وأن البلجيكي سيكون جاهزاً للمشاركة أمام قادش في الثامن عشر من أكتوبر المقبل.

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إصابة كورتوا تضع زيدان في موقع لا يحسد عليه بعد تعرض الحارس الاحتياطي أندري لونين للإصابة بفيروس كورونا الثلاثاء بمعسكر المنتخب الأوكراني.

ولاقى التجمع الدولي الحالي انتقادات عدة من قبل الأندية بسبب ضغط الموسم وتعرض العديد من اللاعبين لخطر فيروس كورونا.