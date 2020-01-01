زيدان يكشف عن أكثر ما يخيفه في حياته الشخصية

أريد اللاعبين أن يتعلموا جيدًا..

عبّر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن أكثر ما يقلقه حيال حياته الشخصية، وهو أن يرى أطفاله كأغبياء نتيجة لعدم عيشهم نفس الحياة التي يعيشها الآخرين.

ويستعد زيزو لإطلاق سيرته الذاتية في الأيام القليلة المقبلة من خلال كتاب سينشر قريبًا، وتحدث الفرنسي عن مجموعة من القضايا أبرزها حياته الشخصيته.

زيزو قال عن أولاده "أريد أن يكون أولادي من أهل الخير، أطفالي ليس لديهم حياة مثل الآخرين، أخشى أن يصبحوا أغبياء صغار، هذا ما أخشاه أكثر من أي شيء آخر.".

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وتحدث أيضًا زيدان عن طريقة تعامله مع اللاعبين في غرف خلع الملابس، حيث قال "لديّ خبرة من سبعة عشر أو ثمانية عشر عامًا، أعرف كيف تسير الأمور هنا.".

كما أضاف "أنا لست من أولئك الذين يتفاخرون أمام اللاعبين، ولكن أريد فقط أن أعرفهم ما ينبغي عليهم القيام به.".

يذكر أن زيدان قد تولى تدريب ريال مدريد خلفًا لرافاييل بينتيز وقاد الملكي للتتويج بدوري أبطال أوروبا في ثلاث مرات متتالية مع تحقيق الدوري الإسباني مرة وحيدة.

كما تجدر الإشارة إلى أن زيزو قد رحل في صيف 2018 قبل أن يعود في نهاية الموسم خلفًا للثنائي جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري.