زيدان يُقرر "الصبر" على هازارد ومنحه فرصة أخرى!

لا للمجازفة..

قرر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التعامل مع إيدين هازارد الفترة المقبلة بصبر وحذر شديدين في سبيل عدم تعرضه لإصابة جديدة.

ومنذ أن انضم هازارد للنادي الملكي في صيف 2019 وقد تعرض إلى 9 إصابات متتالية حرمت الميرينجي من قدراته رغم أن التوقعات وصلت إلى عنان السماء عند الحصول على توقيعه.

وبحسب ما أشارت له تقارير صحفية إسبانية، فإن ريال مدريد يطلب من هازارد حاليًا الوصول إلى أفضل وأعلى مستوى ممكن، ومن أجل تحقيق تلك الغاية، سيتم التعامل معه بحذر شديد.

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زيدان لم يفقد الأمل في هازارد، ويؤمن أن بمقدوره الانفجار كما كان في تشيلسي فقط إذا ابتعدت عنه الإصابات، لذلك فإنه قد اختار "الصبر" وعدم المجازفة به بأي حال من الأحوال.

يتضح ذلك جليًا في مباراة الريال وغرناطة الأخيرة، فهازارد لم يكن مصابًا وتواجد بدكة البدلاء، لكن القرار من زيزو كان بالصبر وحتى ألا يقوم بالإحماء خشية الإصابة.

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الواقع أن هازارد غير راضٍ عن ما يقدمه ويشعر بالذنب حيال الوضع الراهن له، لذلك فهو يبذل قصارى جهده للعودة والبداية كانت من خلال تخفيض وزنه بالآونة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن هازارد الذي وصل إلى الريال نظير 100 مليون يورو قد سجل 3 أهداف وصنع 7 آخرين خلال 28 مباراة فقط خاضها بالقميص الأبيض على مدار عام ونصف.