زيدان يعود لكليرفونتين لمواصلة تدريبه

المدير الفني لريال مدريد مازال يتدرب لينال رخصة التدريب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رغم عمله مع ريال مدريد لمدة عامين ونصف وفوزه بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، مازال زين الدين زيدان يُواصل دراسته وتدريبه.

وتواجد المدرب الفرنسي في مركز كليرفونتين بجانب مدربين محترفين آخرين لمتابعة تدريبهم المقدم من الإدارة الفنية الوطنية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

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وخضع زيدان يومي الإثنين والثلاثاء لجلسات وتدريبات خاصة في إطار المتابعة والتدريب بعد 3 سنوات من تخرجه من BEPF (المستوى العالي لمدربي كرة القدم المحترفين).

ويُدرب المدربين جاي لاكومب المدير الفني الذي تولى تدريب زيدان حين كان في فريق كان الفرنسي.

يُذكر أن زيدان عاد لتدريب ريال مدريد، لكنه لم يُحقق النتائج المطلوبة مع الفريق، ويسعى حاليًا لتجديد دماء الملكي وبنائه من جديد.