زيدان يضيف المزيد من التوتر على علاقته بجاريث بيل

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يضيف المزيد من التوتر على علاقته بالويلزي جاريث بيل.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن علاقة النجم الويلزي جاريث جناح ريال مدريد بمديره الفني جاريث بيل قد توترت مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN"، والتي أكدت أن العلاقة بين الثنائي تتحول من السيئ للأسوأ في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الشبكة أن السبب في التوتر الأخير هو الجلوس الدائم لجاريث بيل على مقاعد البدلاء في صفوف ريال مدريد.

المزيد من الفرق

وأظهر جاريث بيل امتعاضًا كبيرًا بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء، وهو ما أغضب زيدان وطاقم المدربين في صفوف النادي الملكي.

وتسببت إصابات اللاعب المتتالية في الموسم الجاري في تعزيز ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لريال مدريد، وهو ما ساعد على توتر العلاقة بشكل أكبر.

مع اقتراب فقدان حكيمي .. ريال مدريد قد يخسر موهبة جديدة

وكان زيدان قد أخبر بيل عندما عاد في العام الماضي لتدريب ريال مدريد إنه خارج الخطط الأساسية للفريق، وكاد يرحل في الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن جاريث بيل كان قد شارك في 13 مباراة بشكل أساسي هذا الموسم بكل البطولات، منهم واحدة فقط بدوري أبطال أوروبا.