زيدان يرفض المخاطرة ويستبعد راموس من قائمة مباراة إشبيلية

راموس يغيب عن إشبيلية من أجل مونشنجلادباخ

استبعد المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان قائد نادي ريال مدريد سيرخيو راموس من قائمة الفريق التي ستشارك في مباراة الغد أمام إشبيلية.

ويحل الفريق الملكي ضيفًا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان من أجل مواجهة إشبيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

ركزت أخبار ريال مدريد مؤخرًا على معاناة النادي الملكي في المركز ووعدم توفر البدائل خاصة عند غياب راموس، مع تسليط الضوء على كيف خسر ريال مدريد سبع من آخر تسع مباريات خاضها في أوروبا بدون قائده.

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وفي هذا السياق، كثف سيرخيو راموس العمل من أجل العودة في الوقت المناسب ليكون جاهزًا للمشاركة مع ريال مدريد قبل الموعد المتوقع.

ولكن على الرغم من تدريباته المكثفة فضل زين الدين زيدان عدم المخاطرة بإقحام راموس وهو غير جاهز بنسبة 100% في المباراة المنتظرة أمام إشبيلية.

ولكن حسب تأكيدات المصادر المقربة من ريال مدريد فإن راموس من المفترض أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الحسم الأوروبية أمام بوروسيا مونشنجلادباخ مساء الأربعاء المقبل.

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وتركز الأخبار حول راموس عن مسألة تجديد عقده، حيث كانت الأيام الماضية قد شهدت الكثير من الشد والجذب بين الجانبين، حيث أكدت تقارير عديدة أن المفاوضات بين ريال مدريد وراموس متعثرة.