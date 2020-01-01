زيدان يرحل عن ريال مدريد وفرنسا وجهته المقبلة!

ليست مفاجأة كبيرة..

استغنى ريال مدريد عن خدمات حارسه الشاب لوكا زيدان، نجل المدرب زين الدين زيدان، بعد نهاية عقده بنهاية هذا الموسم وعدم وجود رغبة داخل الإدارة للتجديد معه.

وشارك لوكا زيدان في مباراتين فقط بقميص ريال مدريد أمام فياريال وهويسكا، ومُنيّت شباكه بهدفين فيهما، كما تمت إعارته هذا الموسم إلى راسينج في الدرجة الثانية.

صاحب الـ22 عامًا اشتُهر دومًا بقدرته الاستثنائية على لعب الكرة بقدمه، لكن دومًا ما تلقى انتقادات بخصوص ضعفه في الكرات العرضية، مع تواضع إمكانياته بشكلٍ عام.

المزيد من الفرق

إدارة الملكي تُفضِّل أن تعيد الحارس الأوكراني أندري لونين بعد تألقه رفقة ريال أوفيدو هذا الموسم ليكون هو بديل تيبو كورتوا الموسم المقبل بعد انتهاء إعارة ألفونسو أريولا وعودته إلى باريس سان جيرمان.

اقرأ أيضًا.. ريال مدريد يحسم مصير زيدان النهائي بعد تلميحه بالرحيل

لذلك فكان القرار هو الاستغناء عن خدمات لوكا زيدان، الذي تُشير أغلب التقارير الصحفية إلى أنه سوف يعود إلى بلاده فرنسا وسيرتدي قميص مونبيليه، النادي الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدماته حاليًا.

وتلقت شباك زيدان هذا الموسم رفقة راسينج 42 هدفًا في 33 مباراة بمتوسط 1.27 هدفًا في المباراة الواحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن ناديه عانى كثيرًا دفاعيًا مما أدى إلى هبوطه في نهاية المطاف.

الجدير بالذكر أن زيدان هو أحد أبناء أكاديمية ريال مدريد، حيث يلعب فيها منذ 2004 وأخذ في التدرج بفرق الفئات السنية، كما أنه مثّل منتخب فرنسا للشباب وكان ضمن كتيبة الديوك التي حققت أمم أوروبا تحت 17 عامًا في 2015.

