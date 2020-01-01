زيدان يرحب بمشاركة راموس في الأولمبياد ويحذر من ليفانتي

جدل كبير أثارته مشاركة قائد الميرينجي في طوكيو 2020

كشف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن موقفه من مشاركة قائد فريقه سيرخيو راموس في أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة، ورحب بالفكرة رغم الحديث عن معارضة ناديه.

وطُرحت فكرة قيادة راموس للمنتخب الأوليمبي الإسباني في طوكيو، وهو ما قد يؤثر على مشاركته في المعسكر الإعدادي لانطلاق الموسم الجديد الخاص بالنادي الملكي.

قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد راموس

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وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفانتي المقبلة: "إذا أراد راموس الذهاب فهو يملك مباركتي، أن تلعب مع بلادك أمر خاص، وكونه يريد الذهاب هذا شيء عظيم".

وأضاف: "راموس معنا الآن، ولا أرى أي مشاكل بخصوص مسألة تجديد عقده، هو قائد هذا الفريق ولاعب مهم للجميع هنا والجمهور، لا أحد يحب الجلوس احتياطياً".

وعن اللقاء المقبل: "ليفانتي فاز بعشرين نقطة ممكنة من أصل 29 في ملعبهم، ملعب صعب زيارته ويجب الاستعداد جيداً، نركز فقط على العمل من أجل المباراة المقبلة".

واستمر: "هازارد جاهز بعد أن تدرب في الأسابيع الفائتة، يريد اللعب وأن يكون جزءاً مهماً من تشكيلتنا في الأسابيع القادمة، إنذار ميندي؟ اللاعبون يدركون تلك الأمور، ولكن يجب أن يلعبوا، المهم أن يعطي كل شيء".

وأتبع الفرنسي: "رودريجو لو نظرت لمسألة استبعاده مؤخراً فهو لا يمر بفترة طيبة، ولكن عندما يكون الجميع جاهز يجب أن تقرر وتختار عدداً معيناً، هو صغير وفي الثامنة عشر والوقت في صالحه وينتمي لهنا".

وعن تصريحات ستيرلينج الأخيرة: "لا أعلم، لا يمكنني الحديث معكم عن لاعبي الفرق الأخرى".

ريال مدريد يدخل أسبوعاً مهماً يفتتحه بزيارة ليفانتي، ثم يستضيف مانشستر سيتي أوروبياً، وبعدها يلعب الكلاسيكو في "سانتياجو برنابيو" مع برشلونة.