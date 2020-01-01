زيدان يدافع عن فاران ويؤكد: فخور بريال مدريد

تصريحات متزنة كالعادة..

دافع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن رافاييل فاران، في الوقت الذي اعتبر فيه أن مانشستر سيتي استحق الفوز على فريقه في دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد خرج من دور الـ16 بالهزيمة ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 2-1، ليكون سيتي هو النادي الأول الذي يُقصي زيدان من دوري الأبطال بعد 3 مشاركات حقق فيها المدرب الفرنسي اللقب.

فاران كان المتسبب الرئيسي في هدفي السيتي في مباراة الإياب التي أقيمت مساء الجمعة بعد فشله في التعامل مع الضغط العالي الذي فرضته كتيبة بيب جوارديولا، لكن زيزو لم يتوقف عن دعمه رغم الأخطاء.

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زيدان بعد المباراة خرج للصحافة وتحدث قائلًا "يجب أن يتحلى فاران بالهدوء ويرفع رأسه ففي نهاية الأمر الجميع قدّم أفضل ما لديه في 95% من مباريات الموسم ولا أبحث عن أي شيء سيئ".

كما أضاف "عندما تخسر بكل تأكيد لا يمكن أن تكون سعيدًا ويجب أن تكون فخورًا بما قدمته ويجب تهنئة الخصم لأنه لعب بصورة جيدة".

وتابع "لا يمكن البحث عن مبررات ولا أعذار فقد خسرنا مباراتين ولكنني فخور بفريقي بسبب الجهد الكبير للاعبين طوال المباراة".

وأتم "الخصم كان أفضل من ريال مدريد في المباراتين ولذلك خسرنا اللقائين والفوز كان مستحقًا لمانشستر سيتي".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد حقق هذا الموسم لقب الدوري الإسباني إلى جانب التتويج بكأس السوبر التي أقيمت في السعودية.