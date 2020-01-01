زيدان يُجري تغييرات على تشكيلته الأساسية أمام سوسيداد

الراحة وليست الإصابات..

يعزم زين الدين الزيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن يُريح عددًا من نجومه خلال مباراة ريال سوسيداد يوم الخميس المقبل في إطار ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب ما جاء في تقارير من الصحف الإسبانية، فإن داني كارفخال سيكون على رأس من سيُبعدوا عن مباراة الكوبا رغم عدم معاناته من أي إصابات.

لكن بالنسبة لزيزو فمن الضروري أن يستريح نجمه من أجل ضمان مشاركته يوم الأحد المقبل أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، على أن تُمنح الفرصة لناتشو ليكون الظهير الأيمن أمام سوسيداد.

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ومن المتوقع أيضًا أن يحرس أريولا عرين الملكي أمام سوسيداد، إلى جانب مشاركته مارسيلو على حساب ميندي وكذلك ميليتاو في قلب الدفاع رفقة سيرجيو راموس.

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في الوقت نفسه فإن رودريجو من المتوقع أن يحظى بمجاورة كريم بنزيما يوم الخميس، مع صعوبة مشاركة ماريانو دياز الذي لم يُقنع زيزو حتى الآن.

كارفخال لم يشارك في مران الإثنين، في الوقت الذي بدأ فيه إيدين هازارد في إجراء بعض التدريبات، ليكون الوحيد الغائب هو ماركو أسينسيو الذي لن يعود حاليًا للملاعب.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه وغريمه الأزلي برشلونة.