زيدان يتحمل مسؤولية الشوط الأول من الديربي ويشيد بنجومه

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يشيد بأداء فريقه خلال الشوط الثاني من الديربي ضد أتلتيكو مدريد.

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره أتلتيكو مدريد ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان وأكد خلالها أن مسؤولية الأداء السيئ الذي قدمه الفريق خلال الشوط الأول من المباراة تقع على عاتقه.

وقال زيدان: "لعبنا الشوط الأول بشكل سيئ لكن مسؤولية ما حدث خلال تلك الفترة كانت تقع على عاتقي أنا فقط، وفي الشوط الثاني لعبنا بطريقة مختلفة وكانت حالتنا أفضل".

المزيد من الفرق

فينسيوس: أحدثت مع لوكاس فاسكيز الفارق في ديربي مدريد

وأضاف: "أنا لا أحب أن أقوم بالكثير من التغييرات بين الأشواط لكن كان يجب أن يتغير شيئًا ما، وكان من الممكن أن أقوم بالمزيد لأنني لم أحب ما ظهرنا عليه خلال الشوط الأول".

وأكمل: "بشكل عام أنا سعيد للغاية من أجل الفريق لقد أردنا أن نحقق الفوز وفعلنا ذلك، لقد كان مستوى التركيز عاليًا للغاية سواء بالكرة أو بدونها".

وأردف: "مثل تلك المباريات تكون صعبة للغاية ومميزة كذلك، لقد لعبنا أمام أتلتيكو مدريد وهم يدافعون بشكل جيد كما أنهم يقومون بهجمات جيدة في النصف الأمامي، لكن في النهاية حصلنا على الثلاث نقاط".

جدير بالذكر أن زيدان كان قد أجرى تبديلين بين الشوطين حيث أخرج فينيسيوس ولوكاس ودفع بإيسكو وتوني كروس.