زيدان ونجما ريال مدريد وبرشلونة.. كواليس الخلاف بين مبابي والخليفي

خلاف أفضى إلى رحيل النجم الأول للباريسيين

تفاصيل جديدة تخرج حول الخلاف الشديد بين كل من كيليان مبابي وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان والتي أفضت في الأخير إلى إعلان مبابي رحيله عن القلعة العاصمية.

صحيفة "آس" الإسبانية أشارت إلى أن من أهم أسباب عدم تجديد مبابي لعقده مع الباريسيين، عدم قدرتهم على ضم أي من أوريليان تشواميني وروبرت ليفاندوفسكي وبالكاد تم ضم ميلان شكرينيار، أو جلب المدرب زين الدين زيدان، كل هذه كانت طلبات الفرنسي في باريس سان جيرمان.

أيضًا هناك تفصيلة هامة تتمثل في أن مبابي تجاهل تحية الخليفي قبل مباراة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بإقصاء الفريق الباريسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الخليفي بدوره تفاقم انزعاجه من مبابي بشكل كبير، بسبب ما رأى أنه تعنت من ابن "بوندي" فيما يتعلق بشروط التجديد، المسؤول القطري رأى أنه قدم كل ما ينبغي تقديمه دون موافقة الفرنسي الدولي.

وأعلن مبابي رحيله رسميًا عن باريس سان جيرمان، قائلًا إن مباراة يوم الأحد أمام تولوز، ستكون الأخيرة له على ملعب حديقة الأمراء، وكان من الواضح أنه تجنب ذكر الخليفي رغم أنه شكر باقي الأطراف التي تعامل معها داخل النادي العاصمي في رحلته التي استمرت 7 أعوام.