زيدان وكونتي يهددان مستقبل أليجري في يوفنتوس!

من سيخلف أليجري بيوفنتوس؟

يخطط مجلس إدارة يوفنتوس للتفاوض مع زين الدين زيدان أو أنطونيو كونتي، لخلافة ماسيمليانو أليجري، بعد الخسارة المدوية أمام نابولي..

رغم تألق اليوفي بقيادة أليجري وانتصاره في 6 مباريات بالدوري دون أن تهتز شباكه، لكن الهزيمة بخماسية أمام نابولي، جعلت إدارة يوفنتوس تعيد التفكير في استبدال المدرب.

ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا" الإيطالية، فإنّ مجلس إدارة يوفنتوس يدرس التفاوض مع واحد من زيدان أو كونتي، كبديل لأليجري، وذلك عقب الهزيمة من نابولي.

فأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن الأزمة التي قد تواجه إدارة اليوفي في التعاقد مع زيدان أو كونتي، هي ثمن إتمام أي صفقة منهما، فالأول لا يزال مجانيًا لكن هناك احتمال بانتظار فرصة لتدريب فرنسا، أما الثاني فلديه التزامات مع توتنهام.

الجدير بالذكر، يمتد عقد أليجري حتى عام 2025، بقيمة 7 ملايين، مما يزيد من تعقيد الأمور على إدارة اليوفي.