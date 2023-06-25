زيدان: هذا رأيي في بيلينجهام وأتمنى فوز مبابي بالكرة الذهبية!

المدير الفني السابق للنادي الملكي يتحدث عن آخر الصفقات.

أكد زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد أن الفريق قد وفق في عملية ضم جود بيلينجهام من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال زيدان لصالح "تيليفوت": "هو لاعب مهم للغاية ولديه مستقبل عظيم ومستعد للعب لريال مدريد، لقد كنت معه نشاهد نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس بين ريال مدريد وليفربول".

وأضاف عن كيليان مبابي: "أتمنى أن يفوز بالكرة الذهبية في أحد الأيام، وأن يحظى بالكثير من الألقاب، ما يقدمه هو أمر مذهل لفرنسا وباريس، أنا أحد معجبيه".

وأردف: "كرة القدم في الوقت الحالي أكثر تعقيدًا مما كانت عليه في أيامي، وتحتاج مجهودًا بدنيًا أكبر مما كانت عليه الأمور".

جدير بالذكر أن زيدان كان قد ارتبط بالعودة للتدريب مؤخرًا وتم ربطه بأندية سعودية عديدة منها النصر بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.