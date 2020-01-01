زيدان: هدف إشبيلية من لمسة يد وسعيد لأجل كاسيميرو

تعرف على تصريحات زيدان عقب الفوز على إشبيلية

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، أنّ الفريق استحق الفوز على إشبيلية رغم المعاناة رافضًا الحديث عن القرارات التحكيمية في اللقاء.

ريال مدريد حقق الفوز بهدفين لهدف في الجولة 20 من الدوري الإسباني ليتصدر الدوري الإسباني منتظرًا مواجهة برشلونة وغرناطة.

وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: "عانينا في الشوط الأول بسبب قدرة إشبيلية على فرض الاستحواذ، ولكننا نجحنا في تعويض هذا الأمر خلال الشوط الثاني وحققنا الفوز".

وتابع: "تفاجأت كثيرًا بالهدف الأول الذي سجله كاسيميرو، لقد كان رائعًا وأنا سعيد للغاية لأجله. لقد أظهرنا أنّه لو هاجمنا بكثافة نستطيع التسجيل بأي لاعب".

وحول انتقادات فريق إشبيلية للتحكيم وإلغاء هدف للفريق الأندلسي، علّق: "لقد شاهدت هذا الهدف وأتفق مع الحكم والقرار صائب لأن المخالفة على ميليتاو كانت واضحة. الهدف المحتسب أيضًا كان يجب أن يٌلغى بسبب لمسة اليد".

كما رفض المدرب الفرنسي الرد على تصريحات مونشي والتي انتقد فيها القرارات التحكيمية.

وأردف: "استبعاد بيل وخاميس رودريجيز كان بسبب عدم جاهزية الثنائي بصورة كاملة، كما أنّ لوكا يوفيتش وميليتاو هما لاعبان الحاضر والمستقبل وعليهما التحسن بصورة أكبر في المباريات المقبلة".

واختتم: "علينا التحسن في العديد من الأمور وبالأخص ونحن نلعب على أرضنا، لقد عانينا في بعض أوقات المباراة ولكن الأهم هو الخروج بالنقاط الثلاثة مهما كلف الأمر".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يخسر أي مباراة في الليجا منذ الهزيمة أمام ريال مايوركا ليحافظ على سلسلة متتالية من 11 مباراة دون هزيمة.