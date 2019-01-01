هازارد: أحب اللعب بحرية، الألقاب مهمة جدًا لريال مدريد

لاعب الريال الحديد يتحدث عن استراتيجية النادي وأسلوب لعبه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الجديد أن الفوز بالألقاب مهم جدًا للنادي الإسباني، كما تحدث عن أسلوب لعبه مشددًا على تفضيله اللعب بحرية على أرض الملعب.

وأتم الدولي البلجيكي انتقاله من تشيلسي إلى ريال مدريد هذا الصيف بعدما قاد البلوز للفوز باليوروباليج الموسم الماضي، ويأمل في قيادة الريال للعودة لمنصات التتويج بعد موسمه المخيب في 2018-2019.

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إذ قال قبل مواجهة آرسنال وديًا "أنت بحاجة للفوز بالألقاب كل موسم مع ريال مدريد، عليك الفوز والفوز والفوز".

"الجماهير ستهاجمك إن لم تفز بدوري الأبطال، وهذا متوقع. أنت بحاجة للفوز دومًا في هذا النادي وأنا هنا لذلك. أريد لعب المباريات وإحراز الأهداف وأيضًا حمل الكؤوس في نهاية الموسم".

وانتقل اللاعب للحديث عن أسلوب لعبه المفضل، مؤكدًا أنه يحب أن يكون حرًا على أرض الملعب، مضيفًا "ألعب بحرية. هذا صعب في كرة القدم لوجود المدافعين ولاعبي الوسط .. لكني لاعب من هذا النوع".

"لا ألعب جيدًا إن لم أحظ بالحرية، وسينتهي بي المطاف على مقاعد البدلاء. أحب الحصول على الكرة والتحرك لليمين واليسار وفي كافة أرجاء الملعب، أحب اللعب بفطرتي".

أتم "لا أعتقد أن علي فعل هذا .. استلام الكرة ثم لعبها لليمين أو اليسار. أفضل استلام الكرة ومن ثم أقرر خطوتي القادمة".

يُذكر أن هازارد خاض بالفعل مباراته الأولى بالقميص الأبيض، إذ شارك في خسارة الريال أمام بايرن ميونيخ وديًا بنتيجة 3-1.