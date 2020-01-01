زيدان: هازارد؟ رأيت أنه من المناسب ألا يلعب

ماذا قال زيدان عقب انتصار ريال مدريد على غرناطة؟

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن الانتصار الذي حققه الفريق على غرناطة كان صعبًا، إضافة إلى تفسيره لسبب عدم مشاركة إيدين هازارد.

وحقق ريال مدريد انتصارًا هامًا على ملعبه أمام غرناطة بهدفين مقابل لا شيء ليواصل سلسلة انتصاراته على المستوى المحلي والأوروبي ونتائجه التصاعدية مؤخرًا.

وعقب المباراة أعرب زيدان عن سعادته بتحقيق الفوز وأكد أن سعادته ليست مقتصرة على النتيجة فقط، بل بما يقدمه لاعبوه والروح التي يظهرونها في كل مباراة.

المزيد من الفرق

وأضاف: "لقد كانت مباراة صعبة ومعقدة وعانينا من أجل تحقيق الفوز، لقد جاؤوا للضغط علينا وامتلاك الكرة، كان الشوط الأول معقدًا والثاني أفضل بكثير"

وتابع: "اللاعبون يقدمون عملًا كبيرًا في هذا الموسم، أنا سعيد جدًا بذلك. لهم لأن هذه المباريات التي يفوزون بها ليست سهلة، لقد استحقينا الفوز في الشوط الثاني"

وأردف: "كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني مقارنة بما كان عليه الحال في شوط المباراة الأول، كما قمنا بالضغط واستعادة الكرات وظهرنا بشكل أكثر شراسة،ونجحنا في والفوز بالمزيد من الالتحامات"

وحول كاسيميرو قال: "نعلم أهميته جيدًا في كل المباريات، ويجب أن نواصل هذا العمل في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ونسعى للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية"

وأكد: "الآن أنا سأطلب من اللاعبين الراحة والتواجد مع العائلة في أعياد الميلاد، وفي طريق العودة للعمل بجد سنضع الخطة لنبقى دائمًا على استعداد لأي شيء"

وفيما يخص هازارد قال: "رأيت أنه من غير المناسب أن يلعب اليوم، ولكنه عاد ويعمل بجد لكي يكون جاهزًا ونحن سعداء بعودته بكل تأكيد"

وحول مطالبة لاعبي غرناطة بركلة جزاء على النجم البرازيلي قال كاسيميرو: "ركلة الجزاء لـ يانجل هيريرا؟ إذا لم يقل حكم الفيديو ذلك فلا شيء يجب أن يحتسب"

على طريقة رونالدو .. هل يخسر ميسي الجوائز الفردية لو رحل عن برشلونة؟

يذكر أن اتهامات ريال مدريد بالفوز بمساعدة تقنية الفيديو قد برزت وبقوة في الموسم الماضي وتحديدًا بعد عودة المسابقات عقب فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

.

.