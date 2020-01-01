زيدان: نحن فريق لدينا شخصية

تصريحات زيدان عقب فوز ريال مدريد على إشبيلية

رأى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي " target="_blank">ريال مدريد إن الفوز على إشبيلية اليوم هو أفضل زخم لمواجهة مباراة يوم الأربعاء الحاسمة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

وانتصر ريال مدريد بهدف نظيف على إشبيلية في الجولة 12 من الدوري الإسباني على ملعب "سانشيز بزخوان".

وعقب الفوز الصعب قال زين الدين زيدان: "هناك ثلاث نقاط مهمة للغاية، ولكن الأهم هو المباراة التي لعبناها. لم تكن الأيام الأخيرة سهلة علينا على الإطلاق"

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وأضاف: "بالنسبة لي الأداء كان جيدًا جدًا والنقاط الثلاث مستحقة، لقد كانت مباراة ضد منافس مميز جدًا، لقد تغلبنا على تلك الصعوبات ضد فريق يضعك في الصعوبات في أي وقت"

وحول الحديث عن التغيير الذي حدث في أداء الفريق قال: "لم نتغير لأن الفريق كان جيدًا وأراد الاستمرار على هذا النحو والتقدم نحو الأمام"

وأردف: "اللعب كل 3 أيام مرهق للغاية، لم نتوقف عن اللعب أبدًا ولكن علينا إصلاح بعض الأشياء بالطبع. وعندما نصلحها سنتخذ المزيد من الخطوات للأمام"

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وبذلك حقق الفريق فوزًا هامًا في صراعه في الدوري الإسباني، ليحقق ريال مدريد أول انتصار له في الليجا منذ 31 أكتوبر الماضي.