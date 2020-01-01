زيدان: منزعج من الحديث عن التحكيم وركبة راموس تؤلمه

زيدان يتحدث عن الحكيم وسيرخيو راموس عبر فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد وانتزاع الصدارة من برشلونة

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد انزعاحه من الحديث المستمر عن التحكيم لأنه يجعل الأمور تبدو وكأن اللاعبون لم يقوموا بشيء على أرض الميدان.

ونجح ريال مدريد في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني وانتزاعها من برشلونة، بعد الفوز على مضيفه ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف، في الجولة 30 من منافسات الليجا.

وعقب المباراة والتي منحت ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني أبدى زين الدين زيدان انزعاجه من تقليل الاستحقاق بالحديث الدائم عن الأخطاء التحكيمية.

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وقال المدير الفني الفرنسي إن ريال مدريد استحق الفوز على ريال سوسيداد في مباراة الليلة بغض النظر عن الأداء التحكيمي وحتى بعد كل شيء حدث من حكم اللقاء.

وأضاف: "لدينا العديد من المباريات، نلعب كل ثلاثة أيام والضغط هو نفسه كما هو الحال دائمًا. الجيد الشيء هو أننا جميعًا نشعر بحجم المسؤولية ونؤدي ما هو مطلوب منا"

وتابع: "إنه انتصار جيد جدًا ولكن لا شيء يتغير، لدينا 8 مباريات ستعتبر نهائية ويجب الفوز بها جميعًا إذا أردنا التتويج باللقب، أنا سعيد بما قدمه اللاعبون"

وأردف: "لم أشاهد اللقطات محل الجدل، ولكن هدف بنزيما صحيح كما قالوا لي، وركلة الجزاء كذلك التي منحت لفينسيوس جونيور، أخبروني بصحة كليهما"

وأكمل: "أنا لا أدخل في خلافات لأن هناك حكم يتولى ذلك. أريد فقط التفكير في انتصارنا المستحق، وأريد الحديث فقط عن كرة القدم لا عن أشياء أهخرى فرعية"

وأكد: "يزعجني أنه يوجد في النهاية شيء واحد فقط يتفق عليه الجميع وهو الحديث عن الحكام ويبدو أننا لم نفعل أي شيء في الميدان ولم نقدم أي أداء"

واختتم تصريحاته حول سيرخيو راموس حيث قال إنه القائد وأفضل مدافع في العالم واللاعب الذي يمنح الروح لبقية الفريق، ووجوده ضروري دائمًا.

وحول إصابته قال: "هو يشعر بآلام في ركبته ولكننا نأمل أن تكون مجرد كدمة وأن يواصل معنا الرحلة، سيخضع للفحوصات الطبية وسيتضح كل شيء"

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يذكر أن ريال مدريد قد فاز بمبارياته الثلاثة منذ عودة منافسات الدوري الإسباني بعد توقفها بسبب فيروس كورونا، مقابل تعثر برشلونة في مباراة تعادل فيها أمام إشبيلية أول أمس.

